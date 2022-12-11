Такой подход вполне очевиден, но угрозы для существования режима Путина значительно возрастают, уверен эксперт.

Война России против Украины уже затянулась. Недавно российский диктатор Владимир Путин констатировал этот факт во время своего выступления. Теперь он хочет вести войну на истощение.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL практически все лето и большую часть осени в Украине велась позиционная война. Сейчас Россия хочет войну на истощение, и это вполне ожидаемо.

"Он (Путин - УНИАН) будет пытаться выжать из России весь военный потенциал для того, чтобы вести войну с нами на истощение. Это вполне ожидаемо. И для него это единственный выход, потому что наступательного потенциала русская армия больше не имеет. На одном участке, в районе Бахмута или Авдеевки они могут создать еще какую-то угрозу наступления, но только угрозу. На других участках они ведут твердую оборону", - заявил Жданов.

Эксперт уверен, что во второй половине декабря Путин проведет мобилизацию, хоть и отрицает это. Военкомы разносят повестки.

Переломить ситуацию на поле боя украинскому войску поможет необходимое количество конкретного вооружения большой дальности. "Тогда мы можем переломить эту ситуацию и действительно рассчитывать на ранний разгром русской армии на поле боя", - уверен эксперт.

Жданов подчеркнул, что Путин истощает свою армию. Такие процессы грозят не просто потерей обороноспособности РФ, но и может спровоцировать гражданскую войну и распад Российской Федерации.

"Да, именно к этому идет. Имеется в виду отсутствие оборонного потенциала, поэтому я сомневаюсь, что вторая волна мобилизации будет успешнее первой. И настроения в России уже не те. Люди хоть и поддерживают в основном войну с Украиной, но они уже начинают задавать вопросы: подождите, почему мы должны идти в бой, если есть непобедимая и легендарная армия. Где она? Это главный вопрос - где наша армия. Соответственно, это и будет сказываться на качестве набора", - добавил Жданов.

Война в Украине - актуальные данные

Россияне сосредотачивают силы на захвате Донецкой области и содержании логистических путей в Луганской области. Тяжелые бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток ВСУ отбили атаки врага в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельське, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские бойцы уже вплотную подошли к Кременной.

Вместе с тем продолжается обучение "мобиков" на территории Беларуси.

С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже 93 760 оккупантов.

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