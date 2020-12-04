Информацию о якобы беременности погибшей российские медики опровергли.

Россиянина Стаса Решетникова, во время стрима которого умерла девушка, арестовали на два месяца.

Об этом сообщают РИА Новости в Telegram.

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Задержали его накануне в Подмосковье по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своей подруге, из-за которых она скончалась.

СМИ пишут, что Решетников неоднократно издевался над любовницей. За деньги зрителей он то избивал ее, то выгонял на балкон мерзнуть.

За несколько часов до смерти он выгнал свою девушку в нижнем белье на мороз, а впустил в дом только после жалоб прохожих, проходивших мимо и услышавших крики потерпевшей.

Все последующие часы россиянин стримил эфир с уже умершей любовницей. Когда же понял, что та не дышит, – вызвал медиков. Блогер не стал выключать камеру даже после приезда бригады и констатации смерти девушки.

Как пишет российский Интерфакс эксперты обнаружили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные кровоизлияния, субдуральную гематому, которая "образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу".

В то же время информацию о якобы беременности погибшей российские медики опровергли.

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Автор: УНИАН