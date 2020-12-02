Во время одного из предыдущих эфиров девушка рассказала, что беременна.

Стала известна возможная причина смерти девушки, которая умерла во время стрима российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay).

Читайте такжеВонзила нож в сердце: известная российская модель Лилия Судакова убила мужа из-за ревности (фото)Как пишет Telegram-канал Baza, следователи допросили парня, и он рассказал, что выгнал свою подругу из дома, «чтобы она не воняла». По его словам, девушка страдала от кишечного заболевания, потому он решил наказать ее, отправив на улицу.

«Валентина просила пустить ее обратно, говорила, что сильно замерзла, но парень дверь так и не открыл. Когда он решил проверить ее спустя несколько часов, Валентина уже была без сознания. Вскоре она скончалась, по предварительным данным, от сильного переохлаждения», – говорится в сообщении

По информации Telegram-канала «Говорит Москва», во время прямого эфира зрители за деньги издевались над Валентиной. Ей прыснули в лицо из газового баллончика, и девушка пошла подышать на балкон, где ее заперли: «Несмотря на просьбы пустить домой, дверь ей открыли, когда она потеряла сознание и не дышала. Приехавшие врачи констатировали смерть. По предварительным данным, она умерла от переохлаждения».

Смерть в прямом эфире: подробности

Блогер Reeflay несколько часов вел стрим из квартиры с телом умершей подруги.

Он не стал выключать камеру даже после того, как прибывшие на место событий медики констатировали смерть девушки.

Во время одного из предыдущих эфиров в начале ноября девушка рассказала, что беременна.

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Автор: Катерина Шварц