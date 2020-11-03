Голову младенца зажало между боковым основанием и бортом конструкции.

В поселке Мирный Благоварского района Республики Башкортостан 9-месячного младенца насмерть зажало в самодельной колыбели.

Об этом сообщается на сайте ГТРК «Башкортостан».

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По данным телеканала, младенец застрял головой в кроватке в ночь на 30 октября. Его зажало между боковым основанием и бортом конструкции. Ребенку сдавило шею, утром его тело обнаружила мать и вызвала скорую.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Детскую колыбель изъяли для экспертизы. Проводится проверка жилищно-бытовых и социальных условий проживания семьи.

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Автор: УНИАН