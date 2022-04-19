Россиянин хвалится "трофейной" иномаркой, которую ему пригнал оккупант.

Российские военные, которые мародерствовали в Украине, забрали с собой не только женское нижнее белье и сковородки. Оказалось, что один из оккупантов угнал машину, но теперь его родственники не знают, как легализовать транспорт.

Теперь россиянин пытается узнать, что делать с награбленным, в социальных сетях.

Так, мужчина под ником Юрий Зверев хвалится "трофейным" автомобилем, который для него угнал в Украине "зятек". Россиянин рад мародерству своего родственника, но теперь он пытается найти возможность легализовать иномарку.

"Такой вопрос к подписчикам и знающим людям. Мне на днях зятек мой - военный, пригнал вот такого красавца "трофейного". Сами знаете откуда. Разумеется, без украинских номеров и документов - потому назрел вопрос регистрации машинки в России. Может кто поделится контактами как это все можно оформить", - написал россиянин.

Мародеры, как оказалось, уже узнали, что если гнать украденную машину через Беларусь, там можно "решать вопрос на месте". Однако оккупант, который перегонял авто, судя по всему, был настолько опьянен своим позорным "успехом", что даже не подумал о том, как ему легализовать свой "трофей". Однако мародер не забыл нанести на машину рашистскую символику и "пометить" ее буквой "V".

Страница "героя", который хвалится преступлением своего зятя, закрыта. Однако не исключено, что в скором времени мародера и его родственника вычислят.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России придумали, как "денацифицировать" похищенных в Украине детей. Незаконно вывезенных из Украины сирот отдадут на усыновление.

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