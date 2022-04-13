Незаконно вывезенных из Украины детей-сирот отдадут на усыновление в России.

Власти Российской Федерации намерены отдать похищенных в Украине детей-сирот на усыновление российским семьям. Маленьких украинцев заставят выучить русский язык.

Об этом заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минросвещения РФ Лариса Фальковская.

"У нас проводится большая работа по разработке международных соглашений, позволяющих передавать прибывших детей в семьи российских граждан. Хочу отметить, что в настоящее время нами подготовлены первые два таких проекта соглашений, и находятся уже на правовой экспертизе внутри министерства просвещения", - заявила Фальковская.

По ее словам, в Россию из Украины незаконно вывезли уже 2 тысячи детей-сирот.

Кроме того, Фальковская "обеспокоена" низким уровнем знания русского языка среди похищенных маленьких украинцев. По ее словам, дети "не владеют достаточным уровнем знания языка для освоения общеобразовательной программы", поэтому летом детей заставят изучать русский язык.

Как ранее сообщал УНИАН, 18 февраля главари "ЛДНР" под предлогом якобы обострение ситуации безопасности со стороны ВСУ объявили о так называемой эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.

После начала полномасштабного вторжения также фиксировали инциденты, когда российские оккупанты препятствовали эвакуации граждан с захваченных территорий и мест, где продолжаются бои, в Украину. Зато их принудительно перевозили в "ЛДНР", Крым и Россию.

По состоянию на 8 апреля российские оккупантами из Украины насильно вывезли более 45 тысяч человек. При этом президент Владимир Зеленский указал, что детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи.

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