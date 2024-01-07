Даже без физического насилия захватчики находят способы добавить страданий похищенным людям.

Россияне похитили тысячи гражданских заложников на оккупированных территориях и используют их для информиционных операций. При этом существует реальная проблема с освобождением этих людей, рассказал в интервью online.ua руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Он отметил, что россияне не имеют никакого юридического обоснования для задержания гражданских заложников. Но и просто "обменять" их, как в случае с военнопленными – невозможно.

"То есть, мы должны были бы где-то наловить гражданских россиян и обменивать. Конечно, мы на такое идти не будем. Но проблема действительно огромная. Потому что гражданских, которых Россия схватила и лишила свободы, много", – рассказал Яценко.

Видео дня

Он добавил, что менять их на пленных захватчиков – тоже не выход, ведь это бы просто стимулировало россиян ловить заложников на оккупированной территории, чтобы менять их на военнопленных. При этом Координационному штабу известны случаи, когда таких людей просто отпускали на волю, но россияне делали это достаточно цинично.

"Они отпускают их без документов, без средств к существованию. Потом им очень трудно выбраться, например, из России, или с временно оккупированных территорий на подконтрольную территорию", – говорит Яценко.

Еще более возмутительными являются случаи, когда россияне снимают пропагандистские видео, как якобы отпускают гражданских заложников на свободу, а после съемок возвращают несчастных снова в тюрьму.

"Мы были свидетелями того, как россияне на камеру якобы отпускали гражданских, которых они заключили в тюрьму. Для видео они говорили: "Вот здесь КПП на границе с оккупированной территорией. И вот мы вас отпускаем, идите на все четыре стороны". И эти люди вроде куда-то шли, но потом не приходили на украинскую территорию", – рассказал Яценко.

Он выразил убеждение, что так россияне пытаются отбить желание помогать ВСУ у гражданских на оккупированных территориях.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Как писал УНИАН, 3 января состоялся первый за несколько месяцев обмен пленными между Украиной и государством-агрессором. Домой вернулись 230 украинских граждан. большинство из них были военными, но шестеро – гражданские, которых незаконно похитили оккупанты.

Как рассказали в ГУР, во время таких обиминов россияне пытаются вернуть в первую очередь офицеров и родственников влиятельных лиц. А вот рядовые солдаты и тем более незаконно мобилизованные украинцы из ОРДЛО почти не интересуют россиян.

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