Омбудсмен предлагает при участии Турции создать платформу для освобождения украинских гражданских из российской неволи.

Освобождение украинских гражданских заложников из российской неволи может продолжаться десятилетиями, если не будет создан действенный механизм для их возвращения. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на Всеукраинском правозащитном форуме "Легион права".

"По состоянию на сегодня нам удалось вернуть 2 тысячи 576 граждан Украины, из которых 144 - это гражданские заложники", - сказал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что в российском плену находится более 25 тыс гражданских заложников.

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"Сколько надо времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это будут идти годы, десятилетия. У нас нет столько времени", - подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что Российская Федерация ежедневно подвергает пыткам украинских граждан.

"В который раз и в который раз мы обращаемся в международные институты, чтобы нам помогали", - сказал Лубинец.

Также он сказал, что удалось вернуть 382 украинских ребенка.

Отдельно, во время брифинга для журналистов, омбудсмен рассказал, что получены факты системного нарушения россиянами прав украинских военнопленных, гражданских заложников и детей.

"Относительно пыток и пыток: по состоянию на сегодня, по нашим данным, примерно 86-88% граждан Украины, которые прошли через свстинки Российской Федерации, находились под пытками, которые могут быть официально зафиксированы", - сказал Лубинец.

Вместе с тем, омбудсмен рассказал, что украинскими властями прорабатывается несколько ввриантов для возвращения гражданских в Украину разными способами.

"Нам надо создать действенный механизм. Именно из-за нежелания российской стороны, на мой взгляд, проводить такие процессы, мы сейчас не имеем существенных результатов по возвращению гражданских. Но это не значит, что мы останавливаемся. Мы продолжаем это делать", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что лично выступил инициатором создания поатформы для освобождения гражданских с участием турецкой стороны. В Анкаре уже состоялась встреча Лубинца с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и турецким омбудсменом. Еще Лубинец провел отдельную встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и обсуждал вопросы гражданских.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 31 мая было известно о принудительной депортации по меньшей мере 19 тысяч 453 украинских детей в Россию. Но на самом деле эта цифра намного больше. На время начала полномасштабной захватнической войны России против Украины, на территориях, которые сейчас оккупированы, проживало около 700 тысяч детей.

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