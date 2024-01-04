Юсов подчеркнул, что в целом, отношение к жизни и ценности жизни военного, в России и в Украине, абсолютно разные.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, прокомментировал вопрос по перспективе, когда могут быть следующие обмены пленными и кого приглашают россияне на обмен.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что Украина борется и ни на день не останавливает работу над продолжением обменов и возвращением из российского плена всех украинских граждан, используя для этого все инструменты.

"Есть разные формы и методы возвращения наших пленных домой, но обмен - это основной и наиболее массовый. С начала полномасштабного вторжения уже 2828 украинцев в результате обменов вернулись домой. Работа продолжается, есть еще очень много семей, которые обязательно дождутся своих родных из российской неволи", - акцентировал Юсов.

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Представитель ГУР Минобороны добавил, что РФ в то же время часто пренебрегает международным правом, манипулирует и использует в своих интересах, в том числе, Женевские конвенции.

"Сорок восемь пленных, которые вернулись, это не значит, что они не известно где находились и россияне просто случайно их нашли. Это не так. Они долгое время находились в плену, просто информацию о них не сообщали в Международный Комитет Красного Креста. Это один из элементов, примеров действий со стороны государства-агрессора, которых можно приводить много", - сказал Юсов.

Он напомнил, что вчера был самый большой обмен 230 украинцев.

"Благодаря, в том числе и международному посредничеству. Речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах. И эти инструменты также будут в дальнейшем использоваться. Мы ждем, что долгих пауз, которые были, быть не должно. И конечно, над этим работа ведется", - подчеркнул Юсов.

На уточняющий вопрос, кого на этот раз пригласили россияне на обмен, он ответил: "Мы не будем сейчас называть конкретные фамилии".

"Конечно, есть категории, которые больше интересуют страну-агрессора в плане возврата и обмена – это офицеры, чьи-то родственники и тому подобное. Есть категории, которые меньше интересуют - это с их стороны рядовой состав или, скажем, военнослужащие мобилизованы с временно оккупированных украинских территорий, прежде всего ОРДЛО, об этом речь идет", - пояснил Юсов.

Он отметил, что в целом, отношение к жизни и ценности жизни военного, в России и в Украине, совершенно разные.

"И в обществе, и в государстве, и во власти. Вопросов у нас сложных очень много и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными регулярно работает и общается с родственниками пленных. Мы очень благодарны родственникам наших пленных защитников, которые относятся с пониманием и терпением к этим сложным ситуациям. Но наше государство говорит с этой важной категорией граждан, которая отдала самое дорогое, что имели в жизни. В отличие от государства-агрессора, где человеческая судьба или военных, или их родственников, мало интересует Кремль. Тем не менее и там процесс возмущения среди общества набирает обороты, поэтому увидим как будет дальше", - резюмировал Юсов.

Обмены пленными - детали

3 января состоялся первый за многие месяцы большой обмен пленными с РФ. Домой вернулись 230 украинских граждан, военных и гражданских, в том числе и защитник Мариуполя. Большинство уволенных - 225 мужчин и пять женщин. В рядовой и сержантский состав входят 213 человек, одиннадцать – офицеры. Среди возвращенных 48 украинских военнослужащих, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск лица", 182 человека имели официальный статус военнопленного, подтвержденный через МККК.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей итоговой годовой пресс-конференции рассказывал, о помощи других стран в освобождении пленных украинцев и комментируя вопрос об обмене пленными, замечал, что "процесс усложнен".

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