Журналисты выяснили, что на встрече с Путиным у лидера Чечни на руке был не пульсоксиметр, а совершенно другое устройство.

Глава Чечни Рамзан Кадырова в разгар своей предполагаемой болезни, которую могло спровоцировать возможное отравление со стороны ФСБ РФ, нацепил на палец предмет, связанный с его "верой" в Бога.

Такой версией поделился проект "ВЧК-ОГПУ". Речь идет об эпизоде, который связан с личной встречей Кадырова с российским диктатором Владимиром Путиным: 13 марта "на ковре" у президента РФ журналисты заметили на пальце Кадырова странный предмет.

Тогда СМИ предположили, что он связан с возможным ухудшением здоровья Кадырова и отметили, что это, вероятно, пульсоксиметр. Однако по мнению "ВЧК-ОГПУ", на пальце у Кадырова были электронные четки (тасбих).

Видео дня

"Выяснилось, что на пальце у Кадырова - электронные четки (тасбих). Они подсчитывают число молитв", - говорится в сообщении.

Встреча Кадырова с Путиным и слухи о его "отравлении"

Напомним, что 13 марта лидер Чечни наконец-то "вышел в свет" на фоне слухов о своем "отравлении".

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что, согласно информации определенных источников, Кадырова могла отравить ФСБ РФ. Из-за этого он вероятно получает нетрадиционное лечение в одном из ведущих медицинских университетов Берлина.

Одним из первых ухудшение здоровья Кадырова отметило издание Bild. Там предположили, что у главы Чечни проблемы с почками: он сильно поправился и "опух". Из-за проблем с самочувствием ему даже вызвали медика с ОАЭ.

Уже во время встречи с Путиным Кадыров вновь отметился своим "нездоровым" видом и поведением. Говорят, что у него дрожали руки. Также во время "отчета" Путину Кадырову пришлось читать текст со шпаргалки.

Вас также могут заинтересовать новости: