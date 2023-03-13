Кадыров "засветил" странную шпаргалку на встрече с Путиным / скриншот

Лидер Чечни Рамзан Кадыров прибыл "на ковер" к диктатору Владимиру Путину. Встреча состоялась на фоне слухов о болезни Кадырова. Особое внимание привлекла его странная шпаргалка.

В начале встречи Кадыров вынул из черной папки несколько листков бумаги и дрожащими руками начал говорить с Путиным об "успехах" республики. Как оказалось впоследствии, это были шпаргалки опального чеченца. 

Помощники огромным шрифтом написали ему текст для встречи с Путиным. Если присмотреться внимательно, шпаргалка начинается словами "Уважаемый Владимир Владимирович". Вероятно, персонал Кадырова не уверен, что он сможет грамотно поздороваться. 

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Шпаргалка Кадырова / скриншот

Кроме того, на пальце главы Чечни заметили устройство, похожее на пульсоксиметр для контроля уровня кислорода в крови.

Пульсоксиметр на пальце Кадырова / скриншот

Слухи о болезни Кадырова

По данным СМИ, скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров имеет серьезные проблемы со здоровьем. Его внешний вид на протяжении последних месяцев это подтверждает. В последнее время он появляется на публике с опухшим лицом и телом в общем, ему даже трудно открыть глаза.

Вероятно, что у Кадырова проблемы с почками. Это также утверждает бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, живущий в эмиграции. Говорят, он привез в Чечню светило из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не верит врачам в Москве.

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