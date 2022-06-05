В ФСБ признают, что население России до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом "решения целей РФ".

Служба безопасности Украины получила доступ к пропагандистским методичкам спецслужб Российской Федерации о "правильном освещении спецоперации" в Украине.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Сотрудники 5-го отдела ФСБ признают в своих документах, что население России до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом "решения целей РФ".

За это российские спецслужбы пытаются найти новые аргументы, чтобы объяснить это, и оправдать преступления российско-оккупационных войск.

Чтобы изменить ситуацию, по мнению спецслужб РФ, надо создавать больше роликов про "героев освободителей", спасение животных, воссоединение разлученных семей.

Также ФСБ требует на временно оккупированных территориях Украины отключить вещание всех украинских телеканалов и транслировать российские программы с тезисом: "Мы воюем за вас, чтобы потом вам передать эти территории".

А на территориях, подконтрольных украинской власти, оккупанты планируют "в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сетки агитаторов".

Как писал УНИАН, российским пропагандистам ранее ограничили использование в эфирах фразы "100 дней войны", поскольку российская армия не достигла за этот период ни одной поставленной командованием цели.

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