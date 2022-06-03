Отмечается, что Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях и вынуждена была перейти к обороне.

По сравнению с первоначальным планом за 100 дней армия Российской Федерации не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

В ведомстве отмечают, что россиянам не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и центров власти Украины. Благодаря устойчивому сопротивлению украинцев и неспособности россиян обезопасить аэродром Гостомеля в первые 24 часа, наступательную операцию РФ удалось отбить.

После провала первоначального плана через ошибочные предположения при планировании и плохое тактическое выполнения РФ адаптировала свой оперативный план и сфокусировала все внимание на Донбассе.

"Россия сейчас достигает тактического успеха на Донбассе, российские войска создали и сохранили импульс и сейчас, похоже, владеют инициативой над украинским сопротивлением. Войска Путина контролируют более 90% Луганской области и, вероятно, установит полный контроль в ближайшие две недели", - считают в Минобороны Британии.

Эти недавние тактические успехи РФ стали возможными вследствие значительных потерь ресурсов и из-за концентрации сил и огня на одной части общей кампании, отмечают в ведомстве.

В то же время, Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях и вынуждена была перейти к обороне.

"По сравнению с первоначальным планом россиян, ни одна из их стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы РФ достигла хоть какого-то успеха, ей понадобятся постоянные крупные инвестиции и оснащение, и, это вероятно, потребует еще значительного времени", - отметили в разведке.

Ранее западные эксперты объяснили, почему успехи россиян на востоке носят временный характер. Они прогнозируют, что в течение нескольких недель продвижение РФ приостановится и мы снова станем свидетелями позиционной войны.

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