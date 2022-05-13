При этом власти в регионах признают, цены выросли из-за войны против Украины.

Власти Барнаула (Западная Сибирь) признали, что цены на продукты растут из‑за войны, и запретили протестовать против этого.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона".

Мэрия Барнаула отказалась согласовывать пикет, объяснив отказ тем, что это может сформировать у большого количества людей "негативное отношение к специальной военной операции в Украине, объявленной президентом" и повлечь "рост социальной напряженности" и "общественные волнения".

При этом администрация Барнаула обратила внимание, что из-за войны в Украине действительно выросли цены на продукты.

"Произошел резкий скачек курса доллара, введены антироссийские санкции, следовательно, изменились цены на некоторые товары", — пояснили в мэрии.

Экономическую ситуацию, связанную, в том числе с санкциями, там назвали "чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством".

"Если уж следовать логике чиновников городской администрации, то пикет "За повышение цен", видимо, должен формировать позитивное отношение к специальной военной операции в Украине", - комментирует алтайское отделении КПРФ, подавшее заявку на проведение митинга.

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