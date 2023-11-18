По его версии, у Елизаветы была "непростая жизнь" в Европе.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков неожиданно заявил, что его дочь Елизавета, которая регулярно хвастается роскошной жизнью и путешествиями, "никогда не была ребенком-мажором".

В интервью пропагандистам Песков заверил, что Лиза якобы жила "бедно, в спартанских условиях", когда училась в Европе.

"Лиза никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростое обучение. Она училась не только в России, но и во Франции. И всегда жила там очень бедно, в спартанских условиях. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя. Слава Богу, сейчас все нормально. Тоже стала незаурядной карьеристкой", - заявил Песков.

Лиза Пескова: что известно о дочери спикера Путина

Елизавета Пескова привыкла жить роскошно с детства. Несмотря на громкие заявления ее отца о патриотизме, его дочь охотно путешествовала по миру и даже жила в ненавистной России Европе.

Полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы в элитную жизнь Песковой. Против нее ввели санкции, поэтому с европейской жизнью во Франции пришлось попрощаться. Пескова вернулась в РФ решила работать над модернизацией судостроительных заводов.

Стоит отметить, что изначально Лиза Пескова демонстрировала признаки здравого смысла и отреагировала на вторжение РФ в Украину антивоенным постом в Instagram. "Нет войне" - написала девушка, но затем удалила сториз.

Потом Пескова заявила, что считает санкции, введенные против нее, "необоснованными и несправедливыми". Девушка отметила, что она "не из простой семьи", но "сделала себя сама". Пескова заверила, что не может повлиять на ситуацию, поэтому удивлена ограничениями, введенными против нее и брата.

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