Елизавета Пескова "засветилась" в одном из баров в компании мужчины.

Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета поехала на отдых в Дубай, пока ее отец рассказывает о патриотизме и агитирует умирать за Россию в войне против Украины.

Как сообщает Телеграм-канал "политический цирк", дочь Пескова сейчас находится в Дубае, где наслаждается элитной жизнью. Елизавета "засветилась" в одном из баров.

На кадрах с места событий видно, как дочь Пескова в сопровождении мужчины стоит вблизи барной стойки.

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"Пока Дмитрий Песков отправляет чужих детей умирать и убивать на бессмысленной войне, его собственный ребенок Лиза отдыхает в Дубае", - пишет канал.

Лиза Пескова: что известно о дочери спикера Путина

Елизавета Пескова привыкла жить роскошно с детства. Несмотря на громкие заявления ее отца о патриотизме, его дочь охотно путешествовала по миру и даже жила в ненавистной России Европе.

Полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы в элитную жизнь Песковой. Против нее ввели санкции, поэтому с европейской жизнью во Франции пришлось попрощаться. Пескова вернулась в РФ и решила работать над модернизацией судостроительных заводов.

Стоит отметить, что сначала Лиза Пескова демонстрировала признаки здравого смысла и отреагировала на вторжение РФ в Украину антивоенным постом в Instagram. "Нет войне" - написала девушка, но впоследствии удалила сториз.

Потом Пескова заявила, что считает санкции, введенные против нее, "необоснованными и несправедливыми". Девушка отметила, что она "не из простой семьи", но "сделала себя сама". Пескова заверила, что не может повлиять на ситуацию, поэтому удивлена ограничениями, введенными против нее и брата.

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