Александра и Даниила Соловьевых, сыновей главного рупора Кремля Владимира Соловьева, искать на фронте тоже не имеет смысла.

В то время, пока простые буряты едут "пушечным мясом" армии Путина в Украину, дети кремлевской элиты отсиживаются в роскошных апартаментах.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, чем заняты во время войны дети Путина и Медведева, Шойгу и Соловьева, Пескова.

Так, сын бывшего президента РФ Илья Медведев после возвращения из США, где у него отобрали лицензию на владение сетью заправок, сразу вступил в партию "Единая Россия".

Дочь рта Путина Лиза Пескова после того, как ее "попросили" из Франции, вернулась в РФ решила работать над модернизацией судостоительных заводов.

Александра и Даниила Соловьевых, сыновей главного рупора Кремля Владимира Соловьева, искать на фронте тоже не имеет смысла. И это несмотря на то, что отец в прямом эфире на всю страну заявлял, что они уж точно в стороне "спецоперации" не останутся, и обещал отправлять их на фронт. Александр - режиссер, а Даниил - актер, этим они сейчас и занимаются.

Старшая дочь Сергея Шойгу Юлия. Стремительный карьерный взлет в ее жизни случился тогда, когда отец возглавлял МЧС России. Младшая дочь Шойгу тоже неплохо устроилась: она ведет светский образ жизни, неплохо зарабатывает на государственных стройках.

Как и у Шойгу, у Путина тоже две дочери - Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Последняя - руководитель Центра национального интеллектуального резерва. Старшая дочь президента РФ - Мария Воронцова врач.

Ранее сообщалось, что Путин чувствует, что его ближайшее окружение им недовольно. Он хочет опереться на того, кто его никогда не предаст, сообщают британские СМИ. Поэтому президент РФ якобы рассматривает возможность выдвинуть свою дочь на высшую политическую должность - главы партии "Единая Россия".

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