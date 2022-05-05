В известном немецком СМИ считают, что время и место для учений выбрано не случайно.

Российская армия провела имитационный запуск баллистических ракет "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки, в Калининграде. Учитывая место, время и характер учений, это можно воспринимать, как сигнал Западу.

Такое мнение выразил немецкий портал Spiegel в материале об имитационном пуске российских баллистических ракет.

Армия РФ совершила одиночные и групповые удары в "электронном" режиме по мишеням, которые изображали пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, скопления военной техники, командные пункты условного врага и прочие стратегические объекты. Пуск выполнялся в условиях "радиационного и химического загрязнения местности".

"Калининград — российский анклав на Балтийском море между двумя членами ЕС и НАТО, Польшей и Литвой. Поэтому ни место, ни время этих учений не были выбраны случайно", — отметили журналисты Spiegel.

Угроза применения ядерного оружия Россией: что известно

В конце апреля МИД РФ Сергей Лавров заявил о "реальной опасности начала третьей мировой войны". Ранее он косвенно намекнул на возможное использование ядерного оружия в Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, от российского руководства можно ожидать нанесения ядерного удара. Сейчас, согласно данным украинской и иностранных разведок, РФ не готовит свои ракеты с ядерными боеголовками.

США и Британия сообщили России о соответствующем ответе в случае применения ядерного оружия. В Штатах уже предложили использовать армию, если Путин решится нажать "красную кнопку". По мнению генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, президент РФ близок к этому шагу.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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