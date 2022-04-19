Автоконцерн Stellantis остановил работу завода в Калуге из-за перекрестных санкций и логистических проблем.

Автомобильная корпорация Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) останавливает работу своего завода в российском городе Калуга.

Как сообщается на сайте компании, решение принято из-за стремительного увеличения перекрестных санкций и логистических проблем.

"Stellantis приостановила свои производственные операции в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих сотрудников", - сказано в сообщении.

В компании также добавили, что осуждают насилие и поддерживают все действия, которые могли бы восстановить мир.

Stellantis - что известно

Stellantis NV - один из ведущих мировых производителей автомобилей, созданный в результате объединения Peugeot SA (Groupe PSA) и Fiat Chrysler Automobiles NV. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. В группу входят 18 брендов, в частности, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move и Leasys.

В начале марта этого года автоконцерн приостановил экспорт и импорт автомобилей из/в Россию.

Завод в Калуге продолжал работать, но сократил производство. Он выпускал фургоны Peugeot, Opel и Citroen, а также легковые Peugeot 408 и Citroen C4. Stellantis принадлежит 70% завода, а остальные 30% - Mitsubishi, которая собирала внедорожники Outlander и Pajero.

Как пишет BFM TV, в конце марта гендиректор компании Карлос Тавареш заявлял, что завод в Калуге не может полноценно работать и выпускать новые автомобили. "Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить работу из-за нехватки деталей, что не сделает мир лучше", - заявлял он.

Как сообщал УНИАН, автопроизводитель Volvo одним из первых прекратил выпуск и продажу автомобилей в России. Главной причиной они называют вторжение РФ в независимую Украину. В России всего один завод Volvo Group.

Французский автоконцерн Renault также приостановил свою деятельность в России. Компания рассматривает возможность передачи собственного российского предприятия "АвтоВаз" местному инвестору как способ выхода из страны.

При этом Renault не сможет осуществить передачу своей 68% доли "АвтоВАЗа" другому акционеру, госкорпорации "Ростех", поскольку российский партнер находится под санкциями.

Вас также могут заинтересовать новости: