Ранее компания Renault заявила об остановке своей деятельности в России.

Французский автоконцерн Renault рассматривает возможность передачи собственного российского предприятия "АвтоВаз" местному инвестору как способ выхода из страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Передача, которая является наилучшим вариантом, помогла бы освободить автопроизводителя от юридической ответственности перед российским бизнесом по производству Lada и его 45-тысячным персоналом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом французский автопроизводитель не сможет осуществить передачу своей 68% доли "АвтоВАЗа" другому акционеру, госкорпорации "Ростех", поскольку российский партнер находится под санкциями.

Как сообщал УНИАН, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Франции подчеркнул, что французские компании должны перестать быть спонсорами убийств, изнасилований и мародерства со стороны РФ.

Компания Renault приостановила свою деятельность в России.

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