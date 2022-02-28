В России всего один завод Volvo Group.

Автопроизводитель Volvo одним из первых прекратил выпуск и продажу автомобилей в Российской Федерации. Главной причиной они называют вторжение РФ в независимую Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Один из топ-менеджеров компании заявил, что такие санкции будут действовать неопределенное количество времени. Вероятно, до тех пор, пока РФ не прекратит войну в нашей стране и не выведет свои войска.

"Теперь у нас есть немного больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе. Это означает, что все операции в России прекращаются", - сообщил представитель компании.

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