VOLVO прекратил выпуск авто в РФ / фото REUTERS
Автопроизводитель Volvo одним из первых прекратил выпуск и продажу автомобилей в Российской Федерации. Главной причиной они называют вторжение РФ в независимую Украину.
Об этом сообщает Reuters.
Один из топ-менеджеров компании заявил, что такие санкции будут действовать неопределенное количество времени. Вероятно, до тех пор, пока РФ не прекратит войну в нашей стране и не выведет свои войска.
"Теперь у нас есть немного больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе. Это означает, что все операции в России прекращаются", - сообщил представитель компании.