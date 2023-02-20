В 2017 году в сети появилось видео, где безоружного жителя Сирии избили кувалдой, а потом отрезали ему голову. Журналисты провели новое расследование о происшествии.

СМИ установили причастных к жестокому убийству безоружного жителя Сирии, который погиб от рук головорезов ЧВК "Вагнер": наемники сначала избили его кувалдой, а потом отрезали ему голову, зафиксировав это на видео для своего руководства.

Впервые соответствующую видеозапись опубликовало в сети издание "Новая газета" 20 июня 2017 года. После чего служба безопасности ЧВК "Вагнер" провела собственное расследование об убийстве, чтобы установить личность боевика, который слил запись в интернет. Наказывать наемников руководство ЧВК не собиралось, поскольку убийство сирийца произошло по указанию руководства компании, пишет центр "Досье" в совместном расследовании с Die Welt, Insider, Paris Match и Arte.

В своем материале журналисты опираются на внутренние документы подконтрольного основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину холдинга "Конкорд". К информации получили доступ анонимные хакеры, позже она попала в распоряжение СМИ. Журналисты считают, что скорее всего там указана подлинная информация, поскольку "сфальсифицировать такое количество взаимосвязанных, не противоречащих друг другу материалов нереально". Также некоторые факты расследования удалось подтвердить через другие источники, говорится в расследовании "Досье".

Журналисты выяснили, что в инциденте с убийством сирийца принимали участие наемники четвертого штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством боевика Станислава Дычко с позывным "Скарабей". Сообщается, что он снимал видео с убийством специально по распоряжению командира взвода Николая Будько. Позже эту запись передали вышестоящему командованию.

Также в убийстве принимали участие Джахонгир Миразоров ("Памир"), Владислав Апостол ("Волк"), Владимир Китаев ("Китаец"), Владислав Панчук ("Роджер"), Олег Конгин ("Конг"), Андрей Бакунович ("Стропа"), Игорь Крижановский ("Рикошет"). Наемником, который "слил" видео в есть оказался 26-летний Михаил Машаров с позывным "Мавр".

В расследовании говорится, что ранее имена некоторых из наемников уже упоминались в расследованиях о не менее жестоких убийствах со стороны ЧВК. Также журналисты подчеркивают, что в рамках своего расследования инцидента служба безопасности ЧВК наказала за самовольную съемку видео об убийстве только "Мавра" - его выгнали из организации. Остальных, включая ответственного за съемку "Скарабея", в ЧВК лишь поощрили. Он послужил в рядах "Вагнер" еще два года, после чего сам покинул службу по состоянию здоровья. В 2021 он скончался. Инициатор убийства Николай Будько также остался безнаказанным.

В "Досье" указывают, что не направляли запросы по этому делу в Следственный комитет РФ, так как "его позиция и так понятна". В 2019 году издание "Новая газета" уже пыталось возбудить соответствующее уголовное дело, направив запрос в Кремль, СК и Генпрокуратуру. Однако там эту инициативу проигнорировали.

Жестокость наемников ЧВК "Вагнер"

Отметим, что наемники частной военной компании ЧВК "Вагнер" на данный момент принимают активное участие в боевых действиях на территории Украины. За почти что год с момента начала полномасштабного вторжения боевики отметились жесткостью не только по отношению к украинцам, но и в отношении войск РФ и собственными "солдатам".

Как известно, ЧВК "Вагнер" практикуют казни наемников, отказавшихся от участия в войне против Украины. Недавно они забили кувалдой еще одного завербованного зека.

Также в сети появилось видео, на котором показано, как под Бахмутом "вагнеровцы" зарубили своего командира.

Как констатировали аналитики американского Института изучения войны (ISW), вагнеровцы специально хвастаются своими казнями, чтобы возбудить волну насилия и бандитизма в российском обществе.

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