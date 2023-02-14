Бесчеловечное убийство пытаются представить как подходящий способ избавиться от предателей в своих рядах.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) объяснили, о чем свидетельствует то, как ЧВК "Вагнера" с гордостью рассказывает о казнях своих наемников кувалдой.

"Продолжающееся распространение "группой Вагнера" видео заведомо жестоких внесудебных казней и вообще графического контента нормализует растущий уровень жестокости и бандитизма во внутрироссийском информационном пространстве", – констатирует ISW в новом отчете.

Комментируя недавно появившееся видео с якобы казнью кувалдой бывшего бойца "Вагнера" Дмитрия Якущенко, аналитики отмечают, что то, реальны ли видеозаписи "менее важно", чем вопрос, который они поднимают.

Видео дня

"Несколько известных милблогеров положительно отреагировали на видео казни, заявив, что такое жестокое и бесчеловечное убийство является подходящим способом для "Вагнера" справиться с предательством в своих рядах. Канал, связанный с "Вагнером", который первоначально распространил видео, утверждал, что обвинение в жестокости во время войны равносильно штрафу за превышение скорости во время автогонки. … Постоянное оправдание и прославление такой жестокой тактики симптоматично для более широкой патологии, которую стал представлять "Вагнер", – той, где чрезмерное и перформативное насилие воспринимается как необходимая тактика военной практики", – отмечают аналитики.

Эксперты ISW также подчеркивают, что многие системы военной юстиции, включая американскую, предусматривают смертную казнь за различные преступления, особенно в бою. Однако в нормальной армии не приводят смертные приговоры в действие так, как это делают "вагнеровцы".

"Военные, борющиеся за здоровое общество, которые сами являются профессиональными и дисциплинированными, не проводят казни кувалдой и не гордятся порочной жестокостью применяемых ими смертных приговоров", – отмечают аналитики.

Казни в ЧВК Вагнера

В ЧВК "Вагнера" практикуют казни наемников, отказавшихся от участия в войне против Украины, с использованием кувалды или огнестрельного оружия. О десяти таких эпизодах ранее рассказывал бежавший за границу "вагнеровец" Андрей Медведев.

Один из известных эпизодов – казнь кувалдой бывшего заключенного Евгения Нужина. Он попал в плен ВСУ и дал интервью с критикой российской власти.

Ранее в феврале ЧВК "Вагнера" опубликована видео, на котором наносят несколько ударов кувалдой бывшему наемнику Дмитрию Якущенко, который прошел через украинский плен. Впоследствии его "воскресили" и показательно "помиловали" - было опубликовано видео, на котором сам Якущенко извиняется и говорит, что его "простили".

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