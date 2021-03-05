Мохов собирается разыскать своих детей.

70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», собирается жениться.

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Мужчина заявил, что нашёл «бабушку молодую» и собирается жениться.

На вопрос журналистов о том, будет ли он разыскивать своих детей, Мохов ответил: «обязательно».

Также «скопинский маньяк» сказал, что хочет увидеться с девушками, которых похитил и держал в подвале, чтобы попросить у них прощения.

На заработанные на ток-шоу средства он планирует поехать отдыхать на юг - говорит, привёз «полный мешок» денег.

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Виктора Мохова посадили в тюрьму в 2004-м. В 2000 году он похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину.

Он держал школьниц в бункере, который заранее вырыл на своем участке под гаражом, в качестве секс-рабынь на протяжении 1296 дней. Спастись девушкам удалось, передав на волю записку.

За маньяком установят административный надзор сроком на 6 лет. Ему будет запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий, а также покидать место жительства или пребывания ночью (с 22:00 до 6:00).

Пользователи сети бурно отреагировали на эту новость. Большинство из них высказались за то, чтобы Мохова приговорили к пожизненному.

После освобождения Мохов направился в Москву на ток-шоу, таки образом нарушив условия административного надзора.

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Автор: УНИАН