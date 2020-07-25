В России священник захватил женский монастырь и пригрозил боевой тревогой "Небесный град"

24 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Сергия сана из-за заявлений о создании «электронного концлагеря сатаны» и осуждений закрытия храмов в период пандемии коронавируса.

Бывший схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь, предупредил о боевой тревоге под названием «Небесный град».

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале его пресс-секретаря Всеволода Могучего.

«В случае попытки захвата монастыря будет объявлена боевая тревога», - отреагировал Бывший схиигумен Сергий на просьбу Екатеринбургской епархии покинуть обитель.

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По его словам, земля под монастырем находится в аренде и не является собственностью епархии, а все документы на здания находятся у частных лиц.

24 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Сергия сана из-за заявлений о создании «электронного концлагеря сатаны» и осуждений закрытия храмов в период пандемии коронавируса.

22 июля Сергий призвал россиян объявить войну вышкам 5G, которые якобы негативно влияют здоровье.

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