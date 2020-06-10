YouTube заблокировал видео священника, обвинившего Путина в создании "концлагеря Сатаны"

До этого схиигумену Сергию запретили читать проповеди и публично высказываться.

YouTube заблокировал видео схиигумена Сергия «Кто готовит рабство в России» якобы из-за политики сервиса о «разжигании ненависти».

Читайте такжеСвященник РПЦ "проклял" тех, кто призывает закрывать храмы из-за коронавируса (видео)Как пишет Znak.com, в ролике священнослужитель критикует Владимира Путина за то, что тот «подписал все документы, касающиеся идентификации личности, биометрии, добровольного согласия на обработки персональных данных». По мнению проповедника, россияне из-за этих нововведений попадут в зависимое состояние.

«Дорогие братья и сестры, почему вы молчите, когда тех, кто говорит правду, хотят привлечь к административной и уголовной ответственности? Почему в России создается фашистский концлагерь Сатаны?» – заявил схиигумен Сергий

Он также призвал писать на YouTube, во «ВКонтакте», в ФСБ, в прокуратуру, в полицию, в СК с просьбой привлечь к ответственности Путина, Мишустина, Собянина и всех, «кто участвовал во внедрении цифровой идентификации, биометрических документов, цифровых номеров».

Известно, что 27 апреля священнику запретили читать проповеди и публично высказываться. В епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают их позицию. 27 мая его запретили в служении и запретили покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря без «письменного благословения» митрополита.

Ранее УНИАН писал, как протоиерей РПЦ назвал гражданских жен «бесплатными проститутками».

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