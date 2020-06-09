Danone сняла в своей рекламе известного промоутера "русского мира", компании объявили бойкот (видео)

Ответ пользователей не заставил себя ждать. Граждане напомнили компании, чем Пореченков "запомнился" в Украине.

Французская компания «Danone», имеющая, в том числе, свои представительства в Украине, сняла в новом рекламном ролике скандального российского актера Михаила Пореченкова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе и обстреливал украинских военных.

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В 15-секундной рекламе Пореченков рассказывает о пользе пробиотиков, показывая на камеру продукт производителя: «Дома хорошо, но с крепким иммунитетом еще лучше», – сказал россиянин.

Ответ пользователей не заставил себя ждать. Граждане напомнили компании, чем Пореченков «запомнился» в Украине.

«Круто. Террорист пьет йогурт Данон. Пей йогурт Данон – будешь тоже террористом», «Плохой вид по здоровью. ACTIMEL бойкот, очевидно не помогает. Тем более преступник и террорист рекламирует», «Добавьте к рекламе вставку, где он с пулеметом в каске и с надписью «Пресса», – высказались под видео граждане.

Напомним, СБУ объявила Пореченкова в розыск. Российского актера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт или угроза его совершения).

30 октября 2014 российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими сепаратистами украинском Донецке. На сайтах сепаратистов было распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью "Пресса", стреляет из пулемета.

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