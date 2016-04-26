Скандальному Пореченкову отдали под киностудию завод в оккупированном Крыму

Решение о выделении ему помещений завода приняли "власти" Симферополя, пишет Sobesednik.ru.

Согласно сообщению, "власти" города решили посодействовать творчеству Пореченкова, так как он "настоящий патриот". "В Крыму любят его и его фильмы, рассказывающие о том, как нужно любить и защищать родину. Нам важно чувствовать поддержку России", – сказал глава "администрации" Симферополя Геннадий Бахарев.

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Отмечается, что Пореченков планирует снимать на новой киностудии собственные фильмы, а также сдавать помещение для других съемочных групп.

Напомним, СБУ объявила Пореченкова в розыск. Российского актера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт или угроза его совершения).

30 октября 2014 российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими сепаратистами украинском Донецке. На сайтах сепаратистов было распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью "Пресса", стреляет из пулемета.