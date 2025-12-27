Решетник назвал имя звезды, которая может стать героиней шоу 'Холостячка'

Ведущий написал об этом в сети.

Только вчера, 26 декабря, состоялся финал 14 сезона романтического шоу "Холостяк". Тарас Цымбалюк выбрал модель из Хмельницкого - Надин Головчук. Однако уже активно обсуждают, кто из известных украинских женщин может стать главной героиней проекта "Холостячка".

В частности, ведущий реалити Григорий Решетник предложил свою фаворитку в сети. Он намекнул, что популярная певица Анна Тринчер может вполне стать той девушкой, за сердце которой будут бороться мужчины в следующем сезоне шоу.

"Аню в следующие "Холостячки", - подчеркнул ведущий.

К слову, сама артистка, которая официально развелась со скандальным блогером Александром Волошиным в 2023 году, уже отреагировала на его предложение. Она ответила лаконичным "Хочу".

Кстати, пока официально не было заявления о возобновлении шоу "Холостячка". Известно, что в 2020 и 2021 годах вышли первый и второй сезон проекта. Тогда героинями были актриса Ксения Мишина и певица Злата Огневич. Однако их отношения с победителями реалити не сложились.

Напомним, ранее популярный ведущий Тимур Мирошниченко признался, что мог стать главным героем шоу "Холостяк".

