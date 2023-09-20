Россияне посетили выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

19 сентября делегация чиновников из РФ, закупающей у Ирана ударные беспилотники и комплектующие для них, отправилась в Тегеран для переговоров с военным руководством страны, сообщает Минобороны страны-агрессора.

В ходе визита министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что "российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень" вопреки противодействию Запада.

Он вместе с делегацией посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана. Ведомство по итогу сообщило, что на выставке продукции иранского военно-промышленного комплекса Шойгу "ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны".

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На выставке, как отмечается, были представлены "достижения аэрокосмической промышленности", в том числе самые новые образцы иранских дронов и "трофейные" беспилотники американского производства.

Иран и Россия - что нужно знать о сотрудничестве стран

В 2022 году на фоне нехватки ракет для ударов по Украине РФ обратилась за помощью к Ирану, предоставившему стране сотни ударных дронов-камикадзе "Шахед", которые впоследствии использовались для ударов по гражданскому населению и инфраструктурным объектам в Украине.

С недавнего времени Россия начала производство собственных дронов-камикадзе на основе иранских ударных БПЛА "Шахед". По оценкам британской разведки, в течение еще долгого времени это производство будет зависеть от поставок комплектующих из Ирана.

В Воздушных силах сообщали, что РФ пытается модернизировать иранские ударные дроны, однако разница между "улучшенной" и оригинальной версией остается несущественной.

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