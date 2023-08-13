По мнению исследователей, эта разработка является поворотным моментом в способности Москвы расширить масштабное использование беспилотников.

Россия начала проявлять попытки изготовить собственную версию иранских дронов-камикадзе типа "Шахед", которыми атакует украинские города. Об этом заявили в расположенной в Великобритании организации, занимающейся изучением компонентов вооружения.

Как пишет СNN, исследователи обнаружили, что дроны, обозначенные словом "Герань", которыми россияне били по Украине, все же не являются российскими. Они были моделями Shahed-131 и Shahed-136 иранского производства.

Однако в прошлом месяце исследователи Conflict Armament Research (CAR) получили доступ к остаткам двух российских беспилотников "Герань-2", которые были сбиты в Украине. Детальный анализ этих фрагментов показал, что Россия "начала производить и использовать свою собственную версию Shahed-136".

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Специалисты обнаружили "существенные различия в конструкции планера и внутренних блоках, в том числе для навигации". Это говорит о том, что эти два беспилотника были произведены в России, а не в Иране. По мнению исследователей, эта разработка является поворотным моментом в способности Москвы расширить масштабное использование беспилотников.

"Почти через год после первого использования БПЛА иранского производства в Украине, свидетельство того, что Россия начала производить собственные отечественные версии, знаменует собой значительную эволюцию в возможностях страны в области БПЛА, что позволит ей продолжать использовать одноразовые БПЛА", – отмечают в CAR.

Производство оружия в России

По данным СМИ, в России смогли решить проблему с оптикой в производстве танков. Речь идет о более современных российских танках T-72B3, T-80BVM и T-90M. Отмечается, что ранее россияне использовали тепловые камеры Catherine-FC, которые покупала у одной из французских компаний, однако санкции сделали невозможным этот процесс.

Кроме того, россияне расширяют свою дроновую программу. В частности, Россия увеличивает производство дронов"Ланцет".

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