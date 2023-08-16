Украина доказала эффективность в нейтрализации большинства таких дронов, отмечает разведка.

Россия начала производство собственных дронов-камикадзе на основе иранских ударных БПЛА "Шахед" в попытках выйти на самообеспечение ударными дронами. Однако страна-агрессор до сих пор зависима от поставок деталей от Тегерана, отмечает Минобороны Великобритании со ссылкой на отчет британской разведки.

"Российские силы импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года. Местное производство, вероятно, позволит России наладить более надежное снабжение беспилотных летательных аппаратов с односторонней атакой (OWA-UAV). ... Россия, вероятно, стремится выйти на самообеспечение OWA-UAV в ближайшие месяцы. Тем не менее, Россия остается зависимой от комплектующих и целого оружия из Ирана, которое в основном доставляется через Каспийское море", – говорится в отчете разведки.

Оборонное ведомство страны-партнера отмечает, что эффективность этого оружия против Украины была разной.

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"Украина доказала эффективность в нейтрализации большинства OWA-UAV", - отмечает британская разведка.

Производство оружия в РФ - что надо знать

Несмотря на экспортный контроль и санкции РФ все еще удается получать за рубежом детали, необходимые для производства ракет и беспилотников.

В частности, в ракетах Х-101, которыми оккупанты били по Украине на этой неделе, обнаружили около 30 чипов иностранного производства.

В Офисе президента заявляли, что в российских БПЛА "Ланцет" есть по крайней мере 19 иностранных электронных компонентов, в частности, западных.

В начале лета западные СМИ сообщали, что несмотря на санкции РФ смогла приобрести у стран Запада компоненты, связанные с военной техникой, на 20,3 миллиарда долларов.

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