Кроме снега, остров страдает и от сильного ветра.

Российский Северо-Курильск страдает от зимней непогоды. Из-за нехватки снегоочистительной техники жители вынуждены сидеть по домам, некоторым удается преодолевать метровые сугробы.

Об этом сообщают Sakhalin.info и ACTV.

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Россиянин прислал журналистам видео, на котором снял начало обычного рабочего дня на острове. Девушке, которой надо было добраться на работу, приходится буквально брать штурмом двухметровые сугробы. А мужчины лишь указывают, куда ей ползти.

"Левее, на машину держись", – кричат россияне, смеясь над женщиной.

При этом сами жители отвечают, что такая погода – нормальная. Просто последние годы декабрь был не такой снежный.

Кроме снега, остров страдает и от сильного ветра. Из-за плохой видимости можно пройти максимум 50 метров.

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Автор: УНИАН