Российский Северо-Курильск страдает от зимней непогоды. Из-за нехватки снегоочистительной техники жители вынуждены сидеть по домам, некоторым удается преодолевать метровые сугробы.
Об этом сообщают Sakhalin.info и ACTV.
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Россиянин прислал журналистам видео, на котором снял начало обычного рабочего дня на острове. Девушке, которой надо было добраться на работу, приходится буквально брать штурмом двухметровые сугробы. А мужчины лишь указывают, куда ей ползти.
"Левее, на машину держись", – кричат россияне, смеясь над женщиной.
При этом сами жители отвечают, что такая погода – нормальная. Просто последние годы декабрь был не такой снежный.
Кроме снега, остров страдает и от сильного ветра. Из-за плохой видимости можно пройти максимум 50 метров.
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