Сейчас степень ущерба России уточняется.

В ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности сообщается о поражении авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" - "Атлант Аэро". На территории обоих объектов наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары.

Также во время атаки по заводу "ТАНТК", вероятно, был поражен экспериментальный самолет А-60. Также это предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Видео дня

Кроме того, Силы обороны Украины успешно поразили нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, в Новороссийске были поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.

Сообщается, что для атаки были использованы реактивные БпЛА "Барс" и крылатые ракеты "Нептун". Степень нанесенного ущерба уточняется.

Удары по РФ: важные новости

Ранее военный эксперт Евгений Дикий рассказывал, что завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - это единственное предприятие на территории РФ, которое способно модернизировать российскую стратегическую авиацию. Кроме того, этот завод единственный, который может обслуживать российские самолеты А-50.

Также стало известно, что 15 ноября Служба безопасности Украины нанесла удары по российским системам ПВО в Новороссийске. Тогда сообщалось об успешном поражении четырех пусковых установок С-400 и двух радаров, таким образом была пробита "дыра" в ПВО России.

Кроме того, отмечалось, что на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 таких пусковых установок, поэтому есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: