Украина готова пойти на болезненные уступки по "мирному плану", чтобы избежать капитуляции или ухода США. Однако проверка любого мирного соглашения заключается не в том, что боевые действия прекращаются на время, а в том, создаст ли соглашение условия для прочного мира. Издание The Wall Street Journal назвало основные моменты, которые позволят установить достойный мир в Украине и предотвратить новое вторжение России.

Как подчеркивает издание, главная цель любого мира — позволить Украине выжить как независимому государству, способному самостоятельно определять своё будущее.

"Это означает суверенную Украину, обладающую средствами для военной защиты. Как это сделать, должно быть прерогативой Украины, а не предметом вето со стороны США, не говоря уже о России. Украине потребуются гарантии первоклассной огневой мощи Запада, включая арсенал дальнобойного оружия, такого как крылатые ракеты "Томагавк", способного достичь территории России и удержать Путина от возобновления его завоеваний", - говорится в статье.

Гарантии безопасности

Даже если членство в НАТО будет исключено на данный момент, оно не должно быть окончательным. При этом Украине потребуются гарантии безопасности, которые значат больше, чем просто обещания на бумаге.

В первоначальном плане Трампа упоминаются расплывчатые гарантии безопасности со стороны США, но Киеву было бы неразумно полагаться только на США, особенно с учётом растущих изоляционистских сил в обеих политических партиях, отмечает WSJ:

"Надежная гарантия должна исходить от ряда стран Запада и включать, как минимум, обучение западных войск в Украине".

Украина не проигрывает

Аргумент администрации Трампа в пользу сближения с Россией заключается в том, что Украина проигрывает войну.

"Но военные эксперты, с которыми мы общаемся, включая отставного генерала Джека Кина, говорят, что Украина не проигрывает войну. Россия продолжает укреплять позиции на востоке, но ценой огромных потерь. Украина превзошла ожидания, продержавшись почти на четыре года дольше, чем кто-либо ожидал, даже несмотря на то, что воюет с недостатком оружия, которое зачастую поставляется слишком поздно", - пишет WSJ.

Фактор успеха Путина

Решающим фактором успеха Путина является Коммунистическая партия Китая. И США не предприняли реальных попыток уничтожить спасательный круг, например, вторичными санкциями.

"Настоящие фантазёры — это республиканцы в Конгрессе и Белом доме, которые считают, что г-на Путина можно уговорить отказаться от его украинских амбиций с помощью торговых сделок и "культурного обмена", - подытоживает издание.

Как писали СМИ, "мирный план" США по завершению войны в Украине сократили с 28 до 19 пунктов. Делегации США и Украины оставили наиболее политически чувствительные моменты на усмотрение президентов двух стран.

Также СМИ сообщают, что секретарь армии США Дэн Дрисколл прибыл в понедельник в Абу-Даби для проведения переговоров с представителями Украины и российской делегацией.

