Украине удается истощать российскую ПВО, отметил Дикий.

Украина перенимает тактику дальнобойных ударов у России, перегружая вражескую ПВО. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Их ПВО в первую очередь хватило прикрыть линию фронта, столицу Москву и хватило не так прикрыть, как прикрывать Крымский полуостров, в частности сакральный мост. И теперь мы можем внести коррективы. На это у них базово хватило, но уже даже это истощено. То, что наши дроны системно работают в Подмосковье - это не случайность. Это то же самое, что они делают с нами. Нам удалось настолько истощить вражескую ПВО, что она физически не справляется", - говорит Дикий.

Эксперт добавил, что на фоне украинских ударов, у России начинается дефицит в средствах ПВО. В частности это касается как мобильных групп, так и зенитно-ракетных комплексов.

"Если артиллерийские снаряды им долго поставляла Северная Корея, перекрывала их дефицит, хотя уже и почти исчерпалась. То ЗРК - это значительно более тонкое изделие. Корейский ЗРК - это не то, на что россиянам стоит рассчитывать. А еще осень даже не закончилась. Зима только приближается. Поэтому да, у нас впереди чрезвычайно тяжелая зима. Но это будет первая симметричная зима. И тут мы посмотрим, что у них с той самой несокрушимостью, которую мы отрабатываем четвертый год", - добавил Дикий.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, в ночь на 23 ноября дроны атаковали тепловую электростанцию в городе Шатура под Москвой. На фото из сети видно, что в результате атаки произошел масштабный пожар. Отмечается, что всего по объекту прилетело около 4-5 БПЛА.

По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, РФ не прекращает попыток усилить свою ПВО вокруг Москвы. В частности для этого враг возобновил строительство зенитных башен для своих "Панцирей", что позволяет выявлять угрозу и противодействовать ей за счет пушки.

Поэтому, по словам эксперта, Украина выбрала правильную тактику, облетая столицу РФ и нанося удары по ее окрестностям. Также он объяснил, почему украинские дроны летят в обход Москвы.

