Эта ракета может пройти кодификацию уже к концу 2025 года.

Украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 похожи на российские зенитные снаряды 48Н6, которые работают с комплексом С-400. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Она (ракета 48Н6) была создана в конце 80-х, в 90-м году. То есть за год до развала СССР она была принята на вооружение, вошла в состав С-300 ПМ, который почти сразу стал С-400. У нас их нет на вооружении. Сразу, как только Fire Point показали свою баллистическую ракету - ее модель, макет, рендер, было понятно, что очень похоже на 48Н6 ракету. И на этой же пресс-конференции признали, что это ракета-клон", - сказал Катков.

Он добавил, что такое решение является крайне прагматичным, поскольку это позволяет разработать баллистическую ракету в максимально короткие сроки.

Видео дня

"Конечно, можно потратить долгое время, ресурсы, чтобы создать то, что будет летать, обдувать, обсчитывать. Или взять то, что летает. Мне кажется, что второй вариант - это об экономии времени. И поэтому, если все удастся, то в конце года FP-7, которая имеет дальность до 200 км, будет кодифицирована. То есть ее можно будет поставлять в ВСУ", - добавил Катков.

В то же время эксперт отметил, что в документации FP-7 будут называть баллистическим дроном. По словам эксперта, это связано с бюрократическими процессами в Украине.

"Дело в том, что эти названия, как вот "ракета-дрон", они происходят от того, что есть постановление 1275, оно упростило бюрократические процедуры относительно кодификации и заказа для Сил обороны дронов. И чтобы расколоть этот облегченный механизм, и "Фламинго" у нас ракета-дрон. Это использование обхода бюрократических механизмов", - пояснил Катков.

Украинская баллистика: что известно

Ранее стало известно, что компания Fire Point, которая является производителем "Фламинго", разрабатывает украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Отмечается, что они должны лететь на расстояние до 200 и 855 километров соответственно.

В компании подтвердили, что баллистические ракеты похожи на российские 48Н6. Однако там отметили, что сходство только во внешнем виде, также заимствованы аэродинамические решения и общая схема управления. В то же время украинская ракета имеет ключевые изменения в конструкции, в частности, композитный корпус. Также украинская баллистика имеет совершенно другую систему управления полетом и наведения.

Вас также могут заинтересовать новости: