Продать доллар можно в среднем по курсу 42,20 грн, а евро - 48,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 25 ноября, вырос на 13 копеек и составляет 42,62 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,20 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,64 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,36 грн/евро, а курс продажи - 49,19 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 25 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,37 гривни за доллар, таким образом украинская ослабилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот уровень стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,92 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 22 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что доллар в Украине до конца года может вырасти до 44-45 гривень из-за неопределенности по вопросам международной помощи и репарационного кредита. По его словам, такой риск связан с полным переформатированием модели помощи (из-за мирного соглашения, отсутствия репарационного займа, потери США как партнера), которая идет на финансирование социальных расходов бюджета. Соответственно НБУ будет вынужден переходить к жесткой экономии резервов, и резкого снижения интервенций.

