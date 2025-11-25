Компания Метинвест на собственном примере показала европейским партнерам, что украинский бизнес может оставаться устойчивым во время войны, и в то же время - инвестировать в развитие образования и будущих кадров. О том, как строилась работа с международными партнерами, и с какими сложностями запускался университет Метинвест Политехника, рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций компании Олег Давыденко на GET Business Festival 2025, прошедшем в Киеве.

Начало полномасштабного вторжения в 2022 году и обстрелы Мариуполя застали компанию в момент активного строительства ультрасовременного университетского кампуса в городе, говорит Давыденко. Встал вопрос: удастся ли сохранить университет как проект? Впрочем, команда Метинвеста смогла практически мгновенно перейти к новому формату - перевести обучение в онлайн, удержать интерес абитуриентов и построить образовательный процесс с нуля в условиях хаоса и эвакуаций.

"Мы должны были "переобуться в воздухе", чтобы сделать обучение вообще возможным в новом удаленном формате", - вспоминает он.

Сегодня Метинвест Политехника уже выпустила первых магистров и провела четвертый набор бакалавров. Вуз внедряет дуальное обучение, совмещая онлайн-лекции с практикой на предприятиях Группы. За пять лет в вуз поступили более тысячи студентов, и сегодня он стал одним из самых амбициозных частных образовательных проектов в Украине. Инвестиции его создания превысили уже 500 млн грн - решение, которое компания не поставила на паузу даже после потери мощностей в Мариуполе и Авдеевке.

Давыденко также подчеркнул, что устойчивость бизнеса Метинвеста стала сигналом для международной аудитории: компания продолжила работу даже после разрушения ключевых активов и сохранила все обязательства перед клиентами. В 2022-2023 годах, когда Черное море было закрыто, а европейские партнеры ждали продукцию, компания сделала ставку на честную коммуникацию: заранее предупреждала клиентов о рисках, объясняла задержки и выполняла обещанное. Именно такое поведение, по словам Давыденко, формирует "стальную репутацию" - когда на бренд можно полагаться даже в форс-мажорных условиях.

Такая работа стала примером того, что украинский бизнес способен держать страну в самые тяжелые моменты, поддерживать ВСУ и одновременно инвестировать в будущее - молодежь, образование, новые подходы к обучению и новые стандарты доверия в партнерстве с миром, подчеркнул представитель Метинвеста.

"Этим примером мы хотим показать, что Украина является частью Европы. На фронте она защищает европейские ценности и одновременно является экономическим партнером, а не конкурентом", - резюмировал Давыденко.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн. Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".