В середины ноября по всей Европе начинают открываться яркие рождественские ярмарки. И хотя большинство туристов в первую очередь устремляются за праздничной атмосферой в такие страны, как Германия, Австрия или Франция, на самом деле одни из лучших рождественских городков можно найти гораздо ближе к Украине.
Как пишет Daily Mail, рождественская ярмарка в Крайове на юго-западе Румынии считается крупнейшим рождественским мероприятием на континенте по площади, охватывая более 280 тысяч квадратных метров.
При этом ярмарку также признавали второй лучшей рождественской ярмаркой в Европе в 2024 году по версии European Best Destinations.
Чем поражает туристов рождественская ярмарка в Крайове
Как сообщает Romanian Experience, в этом году рождественская ярмарка в Крайове открылась 14 ноября, а закроется она аж 4 января 2026 года.
Общая тематика ярмарки этого года – "Щелкунчик", и она будет разделена на четыре тематические зоны, включая Деревню Санта-Клауса и традиционное Рождество.
Тем временем, более 90 расписанных вручную шале предлагают широкий ассортимент местных хендмейд товаров, подарков и праздничных угощений, включая имбирное печенье, мититеи (жареные колбаски), глинтвейн и цуйку (прозрачный бренди из слив).
В то же время на исторических площадях и прилегающих улицах туристов ждут ледовый каток, панорамное колесо обозрения и самые высоко летающие сани Санты в Восточной Европе.
Цены на ярмарке в Крайове
Вход на саму ярмарку бесплатный, однако атракционы обходятся в среднем в 4-6 евро, хотя цены на некоторые услуги достигают и 10 евро.
Цены на блюда и напитки на ярмарке вполне доступны: кружка глинтвейна стоит 2 евро, традиционная румынская колбаса – 1,40 евро, местные горячие блюда – 7 евро, а кюртешкалач – 5 евро.
Полезные советы по посещению рождественской ярмарки в Крайове
- Прибывать на ярмарку лучше пораньше, до 15:00, чтобы успеть найти место для парковки и осмотреть все локации при свете дня без толп. Однако по-настоящему магической атмосфера здесь становится с наступлением темноты, когда загораются все огоньки.
- Поскольку с наступлением темноты температура может резко опускаться, стоит одеваться на ярмарку потеплее, не забывая перчатки.
- Лучше иметь при себе наличные в местной валюте (румынские леи) – хотя некоторые торговцы и принимают карты, большинство все же ориентируется на наличные, особенно когда речь идет о небольших покупках.
- Хотя обойти всю ярмарку реально и за 20 минут, там все же стоит задержаться на несколько часов, чтобы все хорошенько изучить, перекусить, купить сувениры и покататься на атракционах.
Лучшие рождественские ярмарки Европы этой зимой
Как сообщал УНИАН, ранее рождественскую ярмарку в швейцарском Цюрихе признали самой красивой в Европе.
Тем временем, самым дешевым городом Европы для путешествия на Рождество признали латвийскую столицу Ригу.
