В Киеве и ряде областей введены экстренные отключения света

В столице также фиксируются перебои с теплоснабжением.

В Киеве и ряде областей Украины начались экстренные отключения электроэнергии.

В приложении "Киев цифровой" отмечается, что графики почасовых отключений пока не действуют.

Компания ДТЭК, в свою очередь, уточняет, что аварийные отключения введены для Левобережья столицы.

Также экстренные отключения введены в Полтавской области, сообщает "Полтаваоблэнерго".

Вне графика выключают свет и в Сумской области, отмечается в сообщении "Сумыоблэнерго". Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения в городе Сумы после вчерашней атаки армии врага на областной центр.

"Также на территории Сумской области действуют графики почасовых и аварийных отключений", - отмечается в сообщении.

Минэнерго добавляет, что аварийные отключения введены и в Харьковской области.

Кроме того, в результате ночной атаки врага, в столице фиксируются проблемы с теплоснабжением.

"Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах", - сообщается на сайте КГГА.

В сообщении уточняется, что подача тепла возобновится в кратчайшие сроки.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

Ночью Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, запустив дроны и ракеты. В результате удара есть жертвы и разрушения. Утром столица подверглась еще одной атаке - с применением "Кинжалов" и "Искандеров". Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 14 пострадавших в результате атаки РФ.

Из-за последствий систематических вражеских атак энергетики вынуждены балансировать энергосистему, вводя почасовые отключения света.

