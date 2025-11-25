На украинскую столицу направлялись три баллистические ракеты, которые удалось "перехватить".

В ночь на 25 ноября РФ нанесла массированную комбинированную атаку по Украине - в Вооруженных силах заявляют, что ночь была очень непростой, но результат работы можно назвать неплохим. Сбито много дронов и три баллистические ракеты, направлявшиеся на Киев. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня непростая ночь выдалась для Сил обороны. Работали напряженно, практически всю ночь", - подчеркнул Игнат.

По его словам, россияне нанесли дроновых и ракетных атак, двумя волнами с применением аэробаллистических "Кинжалов", баллистических и крылатых ракет наземного и морского базирования. В целом противник применил 22 ракеты и более 460 беспилотников.

Противовоздушная оборона, отметил Игнат, справилась с задачей неплохо. В частности, работали операторы зенитных дронов, ВМС, пилотируемая авиация, мобильные огневые группы и другие подразделения ВСУ.

"Если говорить о направлениях - Одесса была под серьезным ударом, очень большое количество беспилотников именно из акватории Черного моря летело в направлении этого региона. И Черниговщина тоже была вся "в красных цветах"... - очень много беспилотников шло через эту область. Также Сумская область и другие регионы. Более 460 беспилотников - это очень большая цифра", - сказал представитель ВС ВСУ.

Он добавил, что определенная особенность этой атаки - нарушение российскими БпЛА государственных границ Молдовы и Румынии.

Военный отметил, что сегодня три баллистические ракеты, которые направлялись на столицу Украины, сбиты комплексами Patriot.

"Отработали Patriot по "Искандер-М" безупречно. Также есть перехват "Кинжала" одного. По остальным ракетам, которые не попали в статистику сбитых, скажем так, не все достигли своих целей. Но не будем лишней информации сейчас врагу давать... Ситуация по этим ракетам уточняется", - заявил Игнат.

Массированная атака РФ по Украине 25 ноября - что известно

Напомним, в ночь на 25 ноября армия РФ запустила по Украине 22 ракеты и 464 БПЛА различных типов. Впоследствии в ВС ВСУ рассказали, сколько целей было сбито.

По состоянию на 10 утра известно, что ПВО сбила и подавила 452 воздушные цели, в том числе 438 российских БпЛА, аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", 5 крылатых ракет "Искандер-К", 5 ракет морского базирования "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной российский удар был направлен по столице и области, в Киеве есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. По меньшей мере 13 человек получили ранения, 6 - погибли.

