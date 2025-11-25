Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова вышла на связь после массированной атаки России по Киеву в ночь на 25 ноября. В своем Instsgram в stories девушка опубликовала фото с маленьким сыном и написала:

"Еще одна из самых страшных ночей".

На еще одном обнародованном снимке Даша показала жуткие последствия попадания российского дрона в соседний дом.

"Шахед" прилетел в квартиру напротив наших окон. Звук был просто ужасный. Перепуганные мы успокаивали перепуганного Левчика".

В сети сообщалось, что обломки одного из "шахедов" повредили многоэтажку ЖК Central park.

Атака России 25 ноября - что важно знать

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в ночь на 25 ноября российские войска ударили по Украине 22-я ракетами и более 460 дронами:

"Основной российский удар ночью был по столице и области, и в городе есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. По состоянию на сейчас известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шестерых погибших людей".

