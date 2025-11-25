'ПриватБанк' поднял цены на валюту: свежий курс доллара 25 ноября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 25 ноября, подорожал на 17 копеек и составляет 42,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 25 копеек и составляет 49,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,00 гривни, а евро - по курсу 48,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 25 ноября подорожал на 24 копейки и составляет 49,26 гривни.

НБУ установил на 25 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,37 гривни за доллар, таким образом украинская ослабилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Этот уровень стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,92 гривни за один евро, то есть гривна потеряла сразу 22 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что сейчас покупать доллары не так выгодно, как в начале ноября, потому что валюта подорожала, а разница между покупкой и продажей увеличилась. Однако, по его словам, риски того, что доллар может подорожать в следующем году до 45 грн, достаточно высоки, поэтому вложения в валюту могут стать выгодными уже в середине 2026 года.

