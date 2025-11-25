Эти два вида похожи своей активностью.

Несмотря на то, что кролик и коричневый заяц принадлежат к одному семейству, эти животные во многом отличаются друг от друга. Как пишет Discover wildlife, кролик и коричневый заяц принадлежат к группе Lagomorphs, с семейством Leporidae, что с латинского переводится как "те, что похожи на lepus" (lepus означает заяц).

Оба вида очень бдительны и имеют скорость, чтобы иметь возможность быстро убежать от хищников, поэтому если вы видите только коричнево-белое пятно, то может быть их трудно различить.

Как отличить зайца от кролика?

Самое очевидное визуальное различие между зайцем и кроликом - это их размер. Кролики гораздо меньше зайцев, их длина достигает 40 см, а вес составляет - 1,2-2 кг. В то же время зайцы могут достигать 70 см в длину и весить от 2 до 5 кг.

По цвету зайцы имеют серовато-рыжую шерсть со светлым брюхом, янтарные глаза, белые хвосты с черными кончиками и длинные уши с черными кончиками. Кролики имеют более серо-коричневый цвет, более короткие уши, темно-карие глаза и пушистый белый хвост, похожий на ватный шарик, который вы обычно видите, когда они бегут в свою нору.

Заяц против кролика: где они живут и что едят?

Эти два вида похожи своей активностью на рассвете, в сумерках и ночью. Также они оба являются копрофагами, то есть дважды пропускают пищу через пищеварительную систему, что помогает им извлекать как можно больше ценных питательных веществ из растительной пищи.

"Они делают это, поглощая свои фекальные гранулы с первой стадии пищеварения. Хотя оба вида являются травоядными, они имеют длинные резцы и жуют пищу в сторону", - объясняют в материале.

Где живут зайцы и чем они питаются?

По сравнению с кроликом, заяц является застенчивым животным, которое живет всю свою жизнь над землей и спит в неглубокой норе. Не имея сородичей, которые бы предупреждали его о хищниках, заяц имеет преимущество благодаря своим сравнительно длинным и мощным задним лапам, позволяющим ему развивать скорость до 72 км/ч.

"Зайцы предпочитают мозаику пахотных земель, лугов и лесных опушек, поскольку им нужно быстро находить укрытие, а также из-за их рациона, состоящего из нежных побегов травы, зерновых культур и коры молодых деревьев и кустов", - добавляют в Discover wildlife.

Где живут кролики и чем они питаются?

Кролики намного общительнее и живут большими группами в подземных норах.

"Кролики живут в похожих травянистых средах, как и зайцы, но предпочитают менее древесную диету из травы и других мягких растений, которые они могут найти, не удаляясь слишком далеко от своих нор - это могут быть и ваши драгоценные овощи с огорода", - отмечают в материале.

