Распродажа продлится до 1 декабря.

Steam впервые в истории отметил "Чёрную пятницу" собственной распродажей, которая продлится до 1 декабря.

Это одна из самых коротких распродаж года, она продлится чуть меньше недели, но скидками покрыли почти весь каталог, от больших релизов 2024-2025 года до инди и классики.

Акция станет разогревом перед главным зимним ивентом Steam. Уже 18 декабря начнётся ежегодная зимняя распродажа, и именно она обычно приносит самые большие скидки.

Некоторые из предложений

Red Dead Redemption 2 - 70% (649 гривень)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 30% (1032 гривни)

Forza Horizon 5 - 50% (600 гривень)

Silent Hill f - 20% (1180 гривень)

BATTLEFIELD 6 - 15% (1444 гривень)

Borderlands 4 - 20% (2400 гривень)

Ghost of Tsushima: Director's Cut - 60% (1019 гривень)

Split Fiction - 20% (1039 гривень)

Silent Hill 2 Remake - 50% (657 гривень)

DOOM: The Dark Ages - 50% (1224 гривны)

Dead Space Remake - 80% (224 гривны)

Ранее мы рассказывали, что стало известно, сколько денег заработал Steam за 2025 год. Совпадение или нет, но буквально на днях Гейб Ньюэлл купил себе новую суперъяхту.

