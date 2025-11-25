Steam впервые в истории отметил "Чёрную пятницу" собственной распродажей, которая продлится до 1 декабря.
Это одна из самых коротких распродаж года, она продлится чуть меньше недели, но скидками покрыли почти весь каталог, от больших релизов 2024-2025 года до инди и классики.
Акция станет разогревом перед главным зимним ивентом Steam. Уже 18 декабря начнётся ежегодная зимняя распродажа, и именно она обычно приносит самые большие скидки.
Некоторые из предложений
- Red Dead Redemption 2 - 70% (649 гривень)
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 30% (1032 гривни)
- Forza Horizon 5 - 50% (600 гривень)
- Silent Hill f - 20% (1180 гривень)
- BATTLEFIELD 6 - 15% (1444 гривень)
- Borderlands 4 - 20% (2400 гривень)
- Ghost of Tsushima: Director's Cut - 60% (1019 гривень)
- Split Fiction - 20% (1039 гривень)
- Silent Hill 2 Remake - 50% (657 гривень)
- DOOM: The Dark Ages - 50% (1224 гривны)
- Dead Space Remake - 80% (224 гривны)
Ранее мы рассказывали, что стало известно, сколько денег заработал Steam за 2025 год. Совпадение или нет, но буквально на днях Гейб Ньюэлл купил себе новую суперъяхту.