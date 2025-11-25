РФ атаковала столицу ракетами и дронами.

Украинские звезды отреагировали на массированную атаку России по Киеву в ночь на 25 ноября. Среди них - Григорий Решетник, Маша Ефросинина, Наталья Могилевская, Даша Квиткова, Тарас Цымбалюк, Ольга Сумская и другие.

"Не устаю повторять, как же они за…. Хорошо, что сразу, со спящими детьми на руках, побежали в укрытие. Хотя от взрывов ворота и здесь выносило… Спасибо силам ПВО. Берегите себя и родных", - написал в своем Instagram в stories ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник.

Ведущая Маша Ефросинина показала, как пряталась с сыном в метро.

"Снова ад в Киеве, переполненное метро, слежка за тем, что куда летит, страх за детей, молитвы о том, чтобы не было жертв. Берегите себя, друзья", - отметила она.

Украинские актеры Ольга Сумская и Тарас Цымбалюк опубликовали кадры с последствиями циничного удара России по Киеву, а певица Наталья Молилевская в stories написала "Киев" на черном фоне и добавила эмодзи разбитого сердечка.

Атака на Киев 25 ноября - что сообщалось

По информации президента Владимира Зеленского, в ночь на 25 ноября российские войска ударили по Украине 22-мя ракетами и более 460 дронами. Известно о шести пошибших и 13-ти пострадавших.

Ранее УНИАН писал, что блогерша Даша Квиткова показала жуткие последствия прилета "шахеда" в дом напротив.

В сети сообщалось, что обломки одного из "шахедов" повредили многоэтажку столичного ЖК Central park.

