Также стало известно, что четыре БпЛА залетели на территорию Молдовы и Румынии.

В ночь на 25 ноября российские оккупанты запустили по Украине 22 ракеты и 464 БПЛА различных типов. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 10:00 украинская ПВО сбила и подавила 452 воздушные цели, в частности:

438 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 крылатых ракет "Искандер-К";

5 крылатых ракет "Калибр";

3 баллистические ракеты "Искандер-М".

Также в Воздушных силах сообщили о попадании российских ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падении обломков на 12 локациях.

Видео дня

В то же время на атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский:

"Основной российский удар ночью был по столице и области, и в городе есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. По состоянию на сейчас известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шестерых погибших людей. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть разрушения в Одесской области: были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре - никакого военного смысла. Также били по Днепровской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Главные цели - энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь".

Он также добавил, что четыре российских БпЛА нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии. По словам Зеленского, Украине известно точное время пролетов беспилотников через государственную границу.

"Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО - важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас - чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", - отметил Зеленский.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших.

"8 человек медики госпитализировали, в частности, одного ребенка. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно", - написал городской голова.

Ночная атака РФ: что известно

Напомним, сегодня Россия атаковала Киев ракетами и дронами. В ГСЧС сообщили, что в Святошинском районе было попадание рядом с 4-этажным складским зданием. Там обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Также в Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

На фоне атаки, подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Также НЭК "Укрэнерго" сообщает о введении экстренных отключений электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: