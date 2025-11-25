В ночь на 25 ноября российские оккупанты запустили по Украине 22 ракеты и 464 БПЛА различных типов. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что по состоянию на 10:00 украинская ПВО сбила и подавила 452 воздушные цели, в частности:
- 438 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 крылатых ракет "Искандер-К";
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М".
Также в Воздушных силах сообщили о попадании российских ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падении обломков на 12 локациях.
В то же время на атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский:
"Основной российский удар ночью был по столице и области, и в городе есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. По состоянию на сейчас известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шестерых погибших людей. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть разрушения в Одесской области: были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре - никакого военного смысла. Также били по Днепровской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Главные цели - энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь".
Он также добавил, что четыре российских БпЛА нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии. По словам Зеленского, Украине известно точное время пролетов беспилотников через государственную границу.
"Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО - важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас - чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", - отметил Зеленский.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших.
"8 человек медики госпитализировали, в частности, одного ребенка. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно", - написал городской голова.
Ночная атака РФ: что известно
Напомним, сегодня Россия атаковала Киев ракетами и дронами. В ГСЧС сообщили, что в Святошинском районе было попадание рядом с 4-этажным складским зданием. Там обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Также в Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.
На фоне атаки, подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Также НЭК "Укрэнерго" сообщает о введении экстренных отключений электроэнергии.