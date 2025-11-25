Американский сенатор Линдси Грэм уверен, что Украина и США смогут согласовать мирный план, однако Кремль будет настаивать на максималистских целях.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем сообщении на платформе Х обозначил, что пока президент РФ Владимир Путин убежден, что всецело управляет ситуацией, мира в Украине не будет. Российский диктатор, по словам политика, будет настаивать на капитуляции, а не на мире. Удовлетворение подобного требования привело бы к росту агрессии во всем мире, подчеркнул Грэм.

"В этом отношении у Америки и остального мира есть много козырей, которые еще предстоит разыграть против путинской России. Я надеюсь, что мы сможем вскоре найти достойный и справедливый мир.", - заявил Грэм.

Представитель республиканской партии также отметил усилия президента США Дональда Трампа и его администрации в стремлении найти мирный план для реализации прекращения огня в Украине.

Видео дня

В вопросе урегулирования войны Украине предстоит нелегкий выбор

Ранее УНИАН сообщал, что по итогам переговоров Украины и США в Женеве по "мирному плану" остается несколько разногласий. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, переговоры о прекращении войны в Украине были продуктивными. Тем не менее, встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в течение ближайшей недели не планируется. Во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома заявила, что пересмотренный "мирный план" нужно будет снова представить российской стороне.

Также сообщалось о рисках того, что Владимир Путин "вернёт" американского президента к исходной позиции - 28 пунктам соглашения о прекращении огня в Украине. В этом контексте мирного плана, Киев может оказаться перед мрачным выбором, - либо принять предложение, подготовленное Трампом и Путиным, либо продолжать борьбу, надеясь только на достаточную помощь от Европы.

Вас також можуть зацікавити новини: