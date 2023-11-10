Кремлевский шут Дмитрий Медведев выдал такой бред, что его потроллила даже российская пропаганда.
На неадекватное поведение Медведева неожиданно обратил внимание "Московский комсомолец".
Это произошло после того, как экс-президент РФ выдал порцию нацистских заявлений в отношении стран Балтии и Болгарии. В частности, он назвал жителей этих стран "второсортным сбродом". Пропагандисты из МК признали, что на этот раз Медведева "занесло"
"Дмитрия Медведева занесло ... И на солнце бывают пятна, и у нашего публицистического "Сармата" обнаружились в конце концов свои изъяны...",-написали пропагандисты.
Другие заявления Медведева
Дмитрий Медведев - топ-шут Кремля, который едва ли не ежедневно выдает чудаковатые "сенсации" и угрозы. 30 июля он заявил, что России "пришлось бы" пойти на использование ядерного оружия, если бы наступление Украины удалось и она освободила захваченные Россией территории.
Медведев не впервые прямо угрожает применить ядерное оружие. Например, в марте он "предостерегал" Украину от попыток деоккупировать Крым. Позже он заявлял, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем.
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