Пропагандисты не сдержались и прокомментировали странные заявления кремлевского шута.

Кремлевский шут Дмитрий Медведев выдал такой бред, что его потроллила даже российская пропаганда.

На неадекватное поведение Медведева неожиданно обратил внимание "Московский комсомолец".

Это произошло после того, как экс-президент РФ выдал порцию нацистских заявлений в отношении стран Балтии и Болгарии. В частности, он назвал жителей этих стран "второсортным сбродом". Пропагандисты из МК признали, что на этот раз Медведева "занесло"

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"Дмитрия Медведева занесло ... И на солнце бывают пятна, и у нашего публицистического "Сармата" обнаружились в конце концов свои изъяны...",-написали пропагандисты.

Другие заявления Медведева

Дмитрий Медведев - топ-шут Кремля, который едва ли не ежедневно выдает чудаковатые "сенсации" и угрозы. 30 июля он заявил, что России "пришлось бы" пойти на использование ядерного оружия, если бы наступление Украины удалось и она освободила захваченные Россией территории.

Медведев не впервые прямо угрожает применить ядерное оружие. Например, в марте он "предостерегал" Украину от попыток деоккупировать Крым. Позже он заявлял, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем.

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